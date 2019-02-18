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Женщина погибла при падении глыбы льда с крыши в Самарской области

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42-летняя женщина получила смертельные травмы при падении на нее глыбы льда с крыши в Самарской области. Также травмы получили двое детей.

Трагедия произошла в селе Малая Царевщина. Ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома на прохожих. От полученных травм на месте скончалась 42-летняя женщина. Также пострадали двое 10-летних мальчиков, пишет НИА «Самара».

По факту происшествия следователи проводят проверку. Предварительно установлено, что глыба льда рухнула на веранду, где находилась женщина, под тяжестью снежной массы обрушилась кровля веранды.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах ледяная глыба рухнула с крыши на двух детей. Девочки-близнецы госпитализированы с сотрясением головного мозга.

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