Пенсионер погиб при падении глыбы льда с балкона в Саратовской области

77-летний мужчина скончался от травм, полученных при падении на него льда с козырька балкона в Саратовской области. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел в Энгельсе на улице Горького. С козырька балкона на четвертом этаже сошла глыба льда и рухнула на 77-летнего мужчину. Пенсионер был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм пострадавший скончался, пишет ИА «Взгляд-инфо».

На месте происшествия работают представители управляющей компании и городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге студент из Узбекистана умер после обрушения на него ледяной глыбы на Аптекарском проспекте, где находится химико-фармацевтический университет. Также с травмами головы в больницу попал сокурсник погибшего. Следователи задержали проректора вуза.