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Три большегруза провалились под лед реки в Якутии

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Фото: Twitter.com
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Три большегруза «Урал» провалились под лед реки Тумара в Кобяйском районе Якутии. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, пишет 19 февраля агентство ТАСС со ссылкой на районный комитет охраны природы.

Машины провалились в наледь, пытаясь переехать горную реку, еще в начале февраля, однако специалисты добрались к труднодоступному участку автозимника Сегян Кюель - Себян Кюель только сейчас.

Один грузовик уже вытащили на поверхность, еще два поднимут в ближайшее время. Согласно пробам воды, содержание нефтепродуктов превышает норму в 2,5 раза. Перевозимая в большегрузах гашеная известь в реку не попала.

Ранее в феврале в акватории Амурского залива в Приморье пропал мужчина, который отправился на рыбалку на автомобиле. Спасатели обнаружили, что машина провалилась под лед вместе с водителем.

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