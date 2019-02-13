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Автомобиль с рыбаком провалился под лед в Приморье

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Житель Приморья провалился под лед в собственном автомобиле во время рыбалки. Тело мужчины обнаружили спасатели.

Информация о том, что в акватории Амурского залива пропал мужчина, поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Местный житель отправился на рыбалку на автомобиле. Спасатели обнаружили провалившийся под лед автомобиль в районе станции Санаторная. Машина находилась на глубине 2 м, в салоне находился пропавший мужчина. Его тело передали сотрудникам полиции, пишет Vostokmedia.

Сотрудники МЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. Тем не менее более десяти транспортных средств утонули за январь 2019 года.

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