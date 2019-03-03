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Более двух тысяч человек поселились в деревне Универсиады в Красноярске

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Фото: krsk2019.ru
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Более двух тысяч спортсменов и членов спортивных делегаций, которые принимают участие в зимних Студенческих играх в Красноярске, поселились в деревне Универсиады.

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Как сообщили ТАСС в пресс-офисе спортивной деревни, сейчас там проживают 2114 человека из 54 стран.

Количество жителей деревни увеличится за счет тех спортсменов, чьи старты проходят в последующие дни Универсиады. Всего в Красноярске ожидают спортсменов из 58 стран.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые и продлится до 12 марта, их талисманом стала сибирская лайка.

Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Впервые в истории игр спортсмены посоревнуются в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. Двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт второй раз в истории убрали из программы.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.

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