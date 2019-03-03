В Австралии собак научили вынюхивать утечки воды в трубопроводах

Специалист по водным ресурсам в австралийском Квинсленде привлек к поиску прорывов в трубопроводных системах двух английских спаниелей-ищеек. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Собак зовут Хало и Дени. Они обнаруживают несколько повреждений в трубах, которые зарыты в земле. Наибольшая вероятность найти прорыв, если они зарыты не глубже 1 м.

Пресс-секретарь службы Urban Utilities Мишель Кулл рассказал, что технологии позволяют узнать, что протечка существует, однако ее точное местоположение определить удается не всегда. Найти прорыв удается собакам, обладающим чувствительными носами, уточняет телеканал «360».

Отмечается, что собак натренировали на запах хлора, его добавляют в водопроводную воду для дезинфекции. Тренировки заняли около 6-8 месяцев работы с тренером и около полугода работы в полевых условиях. Животные воспринимают поиск протечек как игру.

26 февраля стало известно, что в Рамони (Воронежская область) собака породы кане-корсо родила 19 щенков.