В Германии у пожилой семьи конфисковали мопса из-за долгов

Собаку конфисковали у пожилой семьи из-за неоплаченных налогов в германском городе Ален. Затем мопса продали в интернете. Об этом сообщает сообщает Би-би-си.

Изначально чиновники хотели изъять инвалидную коляску, как самый ценный предмет в квартире, но она оказалась собственностью страховой компании. Тогда они решили продать мопса по кличке Эдда.

Один из чиновников выставил собаку на eBay, прося за нее €750, гораздо меньше, чем стоят собаки этой породы в ФРГ.

Новым владельцем животного стала офицер полиции Микаэла Джордан. У нее были подозрения из-за невысокой цены на собаку. Продавцы объяснили ей, что мопс здоров, но позже выяснилось, что у Эдды были проблемы со здоровьем, о которых они умолчали, пишет «Газета.ру».

После покупки мопса новая владелица сделала животному четыре операции из-за проблем с глазами. Теперь Джордан требует от властей города компенсацию за расходы в размере €1,8 тыс.

28 февраля директор центра временного содержания животных в Нижнем Новгороде, превративший питомник в «концлагерь для собак», избежал наказания. Нижегородский суд общей юрисдикции приговорил мужчину к 11 месяцам исправительных работ, однако его освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.