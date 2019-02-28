Прямой эфир

В Германии у пожилой семьи конфисковали мопса из-за долгов

0
Фото: Global Look Press/Ariane Lohmar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Собаку конфисковали у пожилой семьи из-за неоплаченных налогов в германском городе Ален. Затем мопса продали в интернете. Об этом сообщает сообщает Би-би-си.

Изначально чиновники хотели изъять инвалидную коляску, как самый ценный предмет в квартире, но она оказалась собственностью страховой компании. Тогда они решили продать мопса по кличке Эдда.

Один из чиновников выставил собаку на eBay, прося за нее €750, гораздо меньше, чем стоят собаки этой породы в ФРГ.

Новым владельцем животного стала офицер полиции Микаэла Джордан. У нее были подозрения из-за невысокой цены на собаку. Продавцы объяснили ей, что мопс здоров, но позже выяснилось, что у Эдды были проблемы со здоровьем, о которых они умолчали, пишет «Газета.ру».

После покупки мопса новая владелица сделала животному четыре операции из-за проблем с глазами. Теперь Джордан требует от властей города компенсацию за расходы в размере €1,8 тыс.

28 февраля директор центра временного содержания животных в Нижнем Новгороде, превративший питомник в «концлагерь для собак», избежал наказания. Нижегородский суд общей юрисдикции приговорил мужчину к 11 месяцам исправительных работ, однако его освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хозяин «концлагеря для собак» в Нижнем Новгороде избежал наказания
В Иркутске спасли плававшую на льдинах собаку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017