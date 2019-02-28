Хозяин «концлагеря для собак» в Нижнем Новгороде избежал наказания

В Нижнем Новгороде директор центра временного содержания животных, превративший питомник в «концлагерь для собак», избежал наказания. Об этом 28 февраля пишет РЕН ТВ.

Нижегородский суд общей юрисдикции приговорил мужчину к 11 месяцам исправительных работ, однако от наказания его освободили. Причиной стало истечение сроков давности уголовного преследования.

В мае 2017 года владельца питомника оштрафовали на 500 тыс. рублей. О нарушениях в комитет госветнадзора региона сообщили городские активисты. Они выяснили, что для усыпления животным вводили препараты, нарушая дозу. Это приводило к гибели собак в муках, писало агентство «РИА Новости».

2 ноября 2016 года правоохранительные органы обнаружили в питомнике 170 трупов животных, а также 22 живые собаки, которые были истощены.

В ноябре 2018 года в Нижегородской области нашли еще один «концлагерь для собак». Его содержала местная жительница, которая под видом волонтера собирала деньги в Нижнем Новгороде на приют для кошек и собак.