Очередной «концлагерь для собак» нашли в Нижегородской области

В деревне Каменный овраг Нижегородской области нашли «концлагерь для животных». Его содержит местная жительница, которая под видом волонтера собирает деньги в Нижнем Новгороде на приют для кошек и собак.

Сообщение об этом появилось в одной из соцсетей в группе «Типичный Нижний Новгород». Его автор — жительница Нижнего Новгорода Мария Демина. Она ссылается на рассказ строителя, который разгружал доски в Каменном овраге. Мужчина утверждал, что на его глазах умерло трое щенков, информирует ИА «НьюсНН».

В ноябре 2016 года в Сормове на заброшенной нефтебазе нашли «концлагерь для собак». Недалеко от него обнаружили промышленный холодильник с десятками трупов животных. Оставшиеся в живых собаки еле стояли на ногах от истощения.

Тогда фирму, которая организовала этот «приют», оштрафовали на 500 тыс. рублей, но позже дело направили на новое рассмотрение. Устроившему «концлагерь» для животных грозит до трех лет тюрьмы.