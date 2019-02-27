У пропавшего в Челябинске пса родились щенки в Крыму

Пропавший в Челябинске пес Гром нашелся в Крыму и шесть лет спустя вернулся домой. Незадолго до вылета у него родились щенки, рассказали кинологи.

Бесхозную немецкую овчарку нашли на рынке в Бахчисарае в ноябре 2018 года. По клейму на ухе удалось выяснить, что по пса зовут Еран и он потерялся в Челябинске в 2012 году. Тогда ему было два года, сообщает «РИА Новости».

Заводчица немецких овчарок Елена Клименко пояснила, что пес оказался в Бахчисарае не так давно, кто и почему оставил его на рынке — непонятно. Он был не болен и не истощен, но было видно, что его кормили неправильно.

«Уже перед вылетом домой он еще успел связать свою судьбу с немецкой овчаркой Никой из села Баштановка, ей 3,5 года. Буквально на днях родилось семь здоровых щенков — пять сыновей и две дочери», — добавила заводчица.

Хозяин собаки Алексей Кондрашкин рассказал, что Гром (так собаку называли дома) в 2012 году увязался за стаей бездомных собак. Вернувшись, он узнал всю семью и двор, в котором вырос, привычно залез в багажник машины. По словам Кондрашкина, Гром похудел, но не болен и на домашней пище быстро восстанавливает вес.

26 февраля стало известно, что в Воронежской области кане-корсо по кличке Кира родила 19 щенков. Возможно, это первый случай рождения у этой породы такого количества детенышей. Хозяева собаки Альберт и Наталья Мухомедеевы рассказали, что такой большой приплод стал неожиданностью для них: обычно при первой беременности на свет появляются 2–3 щенка.