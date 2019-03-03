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Таран автобусной остановки в Москве попал на видео

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Автомобиль BMW влетел в автобусную остановку на Люблинской улице в Москве.

Кадры с видеорегистратора, который зафиксировал момент ДТП, опубликовал РЕН ТВ. На видео машина едет на зеленый сигнал светофора, однако в какой-то момент путь ему преграждает поворачивающий автомобиль.

От удара BMW вылетает на автобусную остановку, на которой находились две девушки, они успели вовремя убежать и не пострадали. В результате аварии пострадали два человека, находившиеся в автомобилях. Они были госпитализированы.

3 марта в результате в результате столкновения автомобиля с ларьком по продаже шаурмы на Калужском шоссе в Новой Москве один человек погиб и двое пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается, что погиб посетитель заведения, водитель авто и продавец ларька получили различные травмы.

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