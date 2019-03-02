Автомобиль протаранил автобусную остановку на юго-востоке Москвы

Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на Люблинской улице. В результате аварии пострадали четыре пассажира легковушки. На остановке в момент ДТП людей не было.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

31 января в Псковской области водитель Mercedes Е200 превысил скорость, потерял управление над автомобилем и врезался в опору освещения. От сильного удара мужчина погиб на месте.