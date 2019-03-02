Прямой эфир

Автомобиль протаранил автобусную остановку на юго-востоке Москвы

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль врезался в автобусную остановку на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на Люблинской улице. В результате аварии пострадали четыре пассажира легковушки. На остановке в момент ДТП людей не было.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

31 января в Псковской области водитель Mercedes Е200 превысил скорость, потерял управление над автомобилем и врезался в опору освещения. От сильного удара мужчина погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Три человека погибли в ДТП под Читой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017