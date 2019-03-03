Автомобиль протаранил ларек с шаурмой в Новой Москве

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автомобиля с ларьком по продаже шаурмы на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается, что погиб посетитель заведения, водитель авто и продавец ларька получили различные травмы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

2 марта стало известно, что четыре человека пострадали после того, как автомобиль врезался в автобусную остановку на на Люблинской улице Москвы.