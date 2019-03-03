Прямой эфир

Автомобиль протаранил ларек с шаурмой в Новой Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автомобиля с ларьком по продаже шаурмы на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отмечается, что погиб посетитель заведения, водитель авто и продавец ларька получили различные травмы.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

2 марта стало известно, что четыре человека пострадали после того, как автомобиль врезался в автобусную остановку на на Люблинской улице Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Три человека погибли в ДТП под Читой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017