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Зонд InSight впервые пробурил поверхность Марса

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Зонд NASA Mars InSight впервые пробурил грунт на поверхности Марса. Об этом стало известно из публикации на сайте Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Операцию буровая установка HP3 марсианского зонда провела 28 февраля. За четыре часа работы она нанесла 4 тыс. ударов по поверхности планеты, пишет «Газета.ru».Бур углубился на 18–50 см.

Сейчас InSight проходит период охлаждения, после которого зонд начнет второй этап работы длительностью шесть часов. Целью бурения является глубина 3–5 м.

Зонд NASA Mars InSight был запущен в мае 2018 года, а в ноябре приземлился на Марс в районе нагорья Элизий. Тогда он прислал первое фото с поверхности Красной планеты, а в декабре записал шум ветра.

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