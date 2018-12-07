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NASA впервые удалось записать шум ветра на Марсе

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Фото: REUTERS/NASA/JPL-Caltech
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Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Mars InSight впервые в истории удалось записать шум ветра на красной планете. Об этом он написал в пятницу, 7 декабря, на своей странице в Twitter.

«Люди никогда не слышали шум ветра на Марсе до этого момента», — написал он, прикрепив соответствующую видеозапись.

Ролик со звуками ветра также разместили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Слушать запись рекомендуют в наушниках.

27 ноября новый космический аппарат NASA Mars InSight, прибывший на Красную планету, прислал первое фото с ее поверхности.

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