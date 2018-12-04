В NASA показали вращение опасного для Земли астероида

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало в Twitter, как вращается астероид Бенну, признанный потенциально опасным для Земли.

Съемку осуществила межпланетная станция OSIRIS-REx, которая доставит на нашу планету образцы грунта с астероида. В записи NASA к ролику уточняется, что аппарат пролетел более 2 млрд миль для «встречи» с небесным телом.

Космическая станция будет изучать астероид в течение года, затем вернется на Землю в сентябре 2023 года с образцами грунта. Аппарат оснастили несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным дальномером.

Бенну, диаметр которого достигает 500 м, открыли астрофизики из Массачусетского технологического института. По подсчетам специалистов, астероид сблизится с Землей в 2182 году.

26 ноября NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде: объект под обозначением 201F LF16 достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года.