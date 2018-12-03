Американский зонд подлетит к астероиду Бенну и начнет изучать его поверхность
Американская межпланетная станция OSIRIS-REx подлетит к астероиду Бенну для изучения его поверхности. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщило NASA.
«Он (OSIRIS-REx) будет изучать Бенну более двух лет, прежде чем забрать и доставить образец (грунта. — «Известия») на Землю», — цитирует сообщение ТАСС.
Аппарат оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным дальномером.
Задача станции — собрать информацию о составе астероида, чтобы пролить свет на зарождение Солнечной системы и определить потенциальный риск столкновения с таким телом.
Сам Бенну считается потенциально опасным — его столкновение с Землей возможно через три столетия.
26 ноября NASA предупредило о надвигающемся на Землю огромном астероиде. Предполагается, что космическое тело, получившее название 201F LF16, достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года, однако шансы такого столкновения чрезвычайно низки.