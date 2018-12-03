Прямой эфир

Американский зонд подлетит к астероиду Бенну и начнет изучать его поверхность

0
Фото: TASS/ZUMA/Chris Meaney
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская межпланетная станция OSIRIS-REx подлетит к астероиду Бенну для изучения его поверхности. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщило NASA.

«Он (OSIRIS-REx) будет изучать Бенну более двух лет, прежде чем забрать и доставить образец (грунта. — «Известия») на Землю», — цитирует сообщение ТАСС.

Аппарат оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным дальномером.

Задача станции — собрать информацию о составе астероида, чтобы пролить свет на зарождение Солнечной системы и определить потенциальный риск столкновения с таким телом.

Сам Бенну считается потенциально опасным — его столкновение с Землей возможно через три столетия.

26 ноября NASA предупредило о надвигающемся на Землю огромном астероиде. Предполагается, что космическое тело, получившее название 201F LF16, достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года, однако шансы такого столкновения чрезвычайно низки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Физики не исключили инопланетного происхождения пролетевшего мимо Земли астероида
Ученые обнаружили в Гренландии крупнейший на планете метеоритный кратер

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017