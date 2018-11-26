К Земле через пять лет приблизится смертоносный астероид

NASA предупредила о надвигающемся на Землю огромном астероиде. Об этом 26 ноября пишет издание The Mirror.

Отмечается, что размер астероида в два раза превышает величину Биг-Бена. Предполагается, что космическое тело, получившее название 201F LF16, достигнет Земли 8 августа 2023 года, однако шансы такого столкновения чрезвычайно низки. По словам экспертов шанс промаха составляет 99,9999967%.

Однако если астероид все же доберется до планеты, то взрыв можно будет сравнить по мощности с термоядерной «Царь-бомбой», он составит около 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

16 ноября сообщалось, что в Гренландии ученые обнаружили крупнейший метеоритный кратер, диаметр которого равен 31 м. Специалисты провели геохимический анализ отложений на краях ледника и пришли к выводу, что кратер образовался в результате падения железного астероида диаметром в 1 км.