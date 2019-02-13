НАСА объявило о потере марсохода Opportunity

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 13 февраля объявило о прекращении функционирования марсохода Opportunity.

О завершении миссии марсохода заявил помощник главы НАСА по науке Томас Зурбучен.

Opportunity находился на Марсе с 25 января 2004 года. Основной задачей ровера были поиск и описание горных пород, почв и присутствующих в них материалов, которые могли бы указать на наличие воды на планете в прошлом.

В июне 2018 марсоход попал в мощную пылевую бурю. С тех пор с ним пытались связаться около 800 раз, однако сигнал так и не был получен.

12 февраля сообщалось о банкротстве проекта по колонизации Марса. Компания Mars One Ventures была признана банкротом судом по гражданским делам в кантоне Базель-Штадт (Швейцария).