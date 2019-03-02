Путин рекомендовал красноярскому губернатору строить инфраструктуру «на вырост»

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу модернизировать транспортную схему в краевом центре. По его мнению, разные виды транспорта нужно связать в общую систему.

«Нужно связать метро, скоростной трамвай и электрички в единый комплекс», — цитирует Путина «РИА Новости».

«Экономить надо, безусловно, но когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени «на вырост» должны строиться», — подчеркнул глава государства.

Усс доложил, проект развития транспорта в регионе актуализировали, чтобы решить экологическую проблему. Он показал главе государства схему планируемой сети. Она предусматривает прокладку еще пяти станций метро и сеть скоростных трамваев (инфраструктура под нее уже построена, но нуждается в доработке). При этом планируется применить ряд новшеств для удешевления проекта, в частности, беспилотные поезда.

2 марта в Красноярске открылась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Путин присутствовал на церемонии открытия.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры, в том числе новейший кластер «Сопка» и парк Универсиады. Наследие игр станет основой для создания школ олимпийского резерва.