Путин принимает участие в открытии Универсиады-2019

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию открытия XXIX Всемирной зимней универсиады, которая проходит в субботу, 2 марта, в Красноярске.

Также на церемонии присутствуют делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), главы спортивных федераций, партнеры Универсиады и участники игр. Видеоприветствие направил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Вечером у главы государства запланирована встреча с членами исполкома FISU. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в воскресенье российский лидер осмотрит объекты Универсиады, пообщается со спортсменами и посетит одно из спортивных мероприятий.

Зимние Всемирные студенческие игры проходят в России впервые, их талисманом стала сибирская лайка. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. На соревнования заявлены более 3 тыс. человек из 59 стран, в том числе 296 российских спортсменов.

1 марта прошли эстафета огня и предварительные соревнования, первых победителей наградят 3 марта. Тогда же пройдет повтор церемонии открытия для болельщиков, но уже без парада спортсменов. Режиссером выступления стал тренер и хореограф Илья Авербух.

В рамках мероприятия запланированы соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Впервые в истории игр спортсмены поборются за лидерство в спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом.

Для проведения игр были построены 34 объекта инфраструктуры разной направленности. Как отмечал Путин в феврале 2018 года, на базе наследия Универсиады будут созданы школы олимпийского резерва.

Универсиада продлится до 12 марта.