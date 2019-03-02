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Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Православные 2 марта отмечают Вселенскую родительскую субботу. В этот день верующие вспоминают усопших родственников и молят Бога об их помиловании.

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Кроме того, по церковному календарю за два дня до начала Масленицы происходит заговение (отказ. — Ред.) на мясо, потому это день еще называют мясопустной субботой, пишет «Газета.ру».

Всего в течение года православные отмечают родительскую субботу пять раз. Однако только перед Троицей и Неделей о Страшном она именуется Вселенской. Ее дата каждый год разная, так как привязана к Великому посту и Пасхе. В родительские дни священнослужители читают особые молитвы, в которых просят отпустить грехи всем усопшим начиная с Адама и Евы, а верующие пишут поминальные записки об упокоении родственников, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Во Вселенскую родительскую субботу нельзя ссориться, вспоминать недостатки умерших родственников и их грехи, посещать кладбище или церковь в состоянии алкогольного опьянения и оставлять на могилах угощения.

С 1 по 10 марта на 23 площадках Москвы проходит фестиваль «Московская Масленица». Гости праздника могут попробовать более 60 видов блинов со 150 начинками и топингами, также более 70 видов сыров, 30 сортов чая и несколько десятков мясных и рыбных деликатесов. После этого с 11 апреля у православных начнется Великий пост.

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