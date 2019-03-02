Глава СБУ заверил в устойчивости системы ЦИК перед кибератаками

Информационно-аналитическая система «Выборы», разработанная для ЦИК Украины, на сегодня достаточно стойкая перед кибератаками, заявил глава Службы национальной безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

В эфире телеканала «Украина» Грицак сообщил, что в преддверие выборов СБУ усиленно взаимодействует с ЦИК и киберполицией, и «в принципе уверена в своих возможностях».

По словам главы СБУ, ведомство создало ситуативный центр кибербезопасности, к разработке которого были привлечены партнеры из НАТО. Он также обратил внимание на усиление мер безопасности по всей стране перед выборами, пишет «РИА Новости».

«Мы усилили контрразведывательный режим всей территории Украины, чтобы обеспечить или на ранней стадии обнаруживать подготовку к совершению преступления», — заключил Грицак.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, главными претендентами на победу являются шоумен Владимир Зеленский (26,4% голосов), действующий лидер Украины Петр Порошенко (18%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%).