Украина получила кредит в €500 млн от Deutsche Bank

Украина смогла получить кредит в размере €529 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от Deutsche Bank. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

Банк предоставил кредит двумя траншами. Первый в размере €240 млн со сроком погашения четыре года, а второй в размере €289 млн со сроком погашения 10 лет, пишет «РИА Новости».

С 2015 года Международный валютный фонд (МВФ) оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. Украина уже получила около 9 млрд.

При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд.

Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.