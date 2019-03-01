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Гнап заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов президента Украины

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Фото: РИА Новости
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Еще один кандидат в президенты Украины, журналист Дмитрий Гнап объявил о готовности отказаться от участия в предстоящих выборах в пользу главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, также участвующего в президентской гонке. Об этом он заявил в пятницу, 1 марта.

«Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко», — сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

В рейтингах кандидатов в президенты Украины Гнап пользуется поддержкой менее 1% населения.

В пятницу мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой также снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко. Как отмечают украинские СМИ, политик принял решение, основываясь на результатах социологических опросов. По их данным, его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко.

По данным КМИС от 25 февраля, 26,4% опрошенных готовы проголосовать за Владимира Зеленского, 18% — за действующего президента страны Петра Порошенко и 13,8% — за главу политической партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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