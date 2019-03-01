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Экологи потребовали от Польши не начинать стройку на Балтийской косе

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Евросоюз потребовал от польских властей не начинать строительство канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который, по плану, должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в руководстве ЕС, Еврокомиссия (ЕК) пока не подтверждает необходимость этого проекта по экологическим соображениям.

Собеседник агентства добавил, что специалисты ЕК дополнительно изучат проект и продолжат «техническую дискуссию» с Польшей, пишет ТАСС.

До оглашения окончательного решения Еврокомиссии никакие работы не должны проводиться, подчеркивают в Евросоюзе.

1 марта стало известно, что Польша планирует потратить $48,9 млрд на модернизацию армии для укрепления восточного фланга НАТО.

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