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Польша потратит на модернизацию армии $49 млрд

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Фото: TASS/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак утвердил план модернизации армии страны, на исполнение которого уйдет $48,9 млрд, сообщается на сайте польского правительства.

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По словам министра обороны страны, настоящий план является рекордным по объему финансирования.

Модернизация проводится с целью «укрепления восточного фланга НАТО». Чтобы добиться поставленной задачи, минобороны Польши сформирует новую дивизию.

Согласно документу, польская армия закупит зенитные ракетные системы малой и средней дальности, ударные вертолеты, самолеты, беспилотники, а также корабли береговой охраны и подлодки.

Почти $790 млн Польша потратит на программу по кибербезопасности, в рамках которой страна намерена приобрести инструменты и программное обеспечение, которое позволит проводить «эффективные операции в киберпространстве».

13 февраля посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о намерении Вашингтона расширить военное присутствие в стране. Дипломат рассказала, что по просьбе Варшавы численность американских войск в составе 4 тыс. человек будет увеличена на «сотню, несколько сотен».

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