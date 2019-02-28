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НАТО проведет учения в Черном море

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Фото: Global Look Press/Impact Press Group
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Учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon 19 пройдут в Черном море с 1 по 8 марта, сообщает штаб ВМС Румынии.

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По данным ведомства, в учениях будут задействованы более 1,1 тыс. военнослужащих, 10 румынских и четыре иностранных корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции. В акваторию Черного моря будут направлены также два быстроходных катера для водолазов.

Как уточняет ТАСС, воздушную часть обеспечит вертолет Puma Naval, два истребителя МиГ-21 и два F-16 из состава румынских ВВС.

В качестве главной цели предстоящих учений заявлено «укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО».

22 февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам.

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