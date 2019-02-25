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Новейший украинский вездеход сломался на военных учениях

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Фото: youtube.com
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Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО Украины. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на соцсети.

КрАЗ-7634НЕ не смог самостоятельно добраться до полигона, на котором проходили учения. Когда вездеход преодолел около 200 км, у него вырвало кардан, а затем отказала коробка передач и раздаточная коробка.

В результате технику пришлось тянуть на учения на буксире.

На вездеходе была установлена радиолокационная станция (РЛС) Amber-1800. Изначально на шасси КрАЗ-7634НЕ предполагалось размещать реактивные системы залпового огня «Ольха» и противокорабельные комплексы «Нептун».

Коробка передач на вездеходе автоматическая. Мощность дизельного двигателя составляет 460 л.с.

22 августа 2018 года сообщалось, что танк, ехавший на репетицию военного парада, заглох в центре Киева.

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