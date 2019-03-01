Девушка и парень пострадали от упавшей глыбы льда в Рязани

В Рязани проводится доследственная проверка после сообщений в СМИ о падении глыбы льда на молодого человека и девушку. Инцидент случился возле дома № 73 по улице Дзержинского.

Два человека получили различные травмы, отмечает РИА «7 новостей». В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, на которую упала глыба льда. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла на улице Емлютина 26 февраля. Наледь рухнула с козырька балкона пятиэтажного дома на проходившую по тротуару женщину.