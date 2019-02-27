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Пенсионерка погибла из-за упавшей с крыши глыбы льда в Саратове

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту смерти пенсионерки, на которую упала глыба льда. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла на улице Емлютина 26 февраля.

Пожилая женщина около 16:15 шла мимо пятиэтажного жилого дома № 44-а. Неожиданно с козырька балкона на неё рухнула ледяная глыба. В результате полученных травм она скончалась. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в областном СУ СКР. Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, которые были обязаны убирать снег и наледь.

Вечером 20 февраля на улице Чапаева в центре Саратова 43-летняя женщина получила серьезные травмы от упавшей с крыши здания глыбы льда. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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