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Глыба льда упала на школьника с крыши дома в Саратове

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Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту падения глыбы льда с крыши жилого дома на школьника. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 21 февраля возле дома 23 на улице Лунной. В результате падения наледи был госпитализирован мальчик 2006 года рождения. К врачам обратилась мама ребенка, о характере полученных им травм не сообщается. По некоторым данным, мальчик получил черепно-мозговую травму. 

Как пишет сайт kp.ru, проверку проводит и Государственная жилищная инспекция по Саратовской области. В ходе проверки будет установлено, откуда именно упала наледь — с крыши или с самовольно установленного козырька балкона. Отмечается, что на данный момент крыша от наледи очищена.

16 февраля сообщалось, что ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах.

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