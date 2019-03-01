МВД поддержало ограничение движения неэкологичных машин в Москве

МВД России поддержало инициативу о разделении Москвы на зоны для ограничения передвижения неэкологичных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«МВД России указанная инициатива была рассмотрена и концептуально поддержана», — цитирует сообщение ТАСС. Также министерство рассматривало предложенный Минтрансом по поручению правительства план введения ограничений для движений транспортных средств в зависимости от экологического класса.

В конце января СПЧ выступил с инициативой создать в Москве зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов. В городе предлагается выделить места, куда будет запрещен въезд для транспорта классов 0, 1, 2 и 3. В мэрии столицы поддержали этот проект и отметили, что правительство уже приняло ряд мер для решения экологической проблемы.