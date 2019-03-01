Прямой эфир

МВД поддержало ограничение движения неэкологичных машин в Москве

0
Фото: TASS/lrich Perrey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России поддержало инициативу о разделении Москвы на зоны для ограничения передвижения неэкологичных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Города и взвеси: концентрация вредных частиц в Москве повысилась
В столичном воздухе стало больше опасных для здоровья человека РМ2,5 и РМ10

«МВД России указанная инициатива была рассмотрена и концептуально поддержана», — цитирует сообщение ТАСС. Также министерство рассматривало предложенный Минтрансом по поручению правительства план введения ограничений для движений транспортных средств в зависимости от экологического класса.

В конце января СПЧ выступил с инициативой создать в Москве зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов. В городе предлагается выделить места, куда будет запрещен въезд для транспорта классов 0, 1, 2 и 3. В мэрии столицы поддержали этот проект и отметили, что правительство уже приняло ряд мер для решения экологической проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Москвы призвали отказаться от салютов возле лесопарков
Автомобилям низких экоклассов закроют въезд в центр Петербурга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017