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Автомобилям низких экоклассов закроют въезд в центр Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга обсуждается выбор городских зон, в которые будет запрещен въезд для автомобилей низких экологических классов. Об этом 19 февраля сообщил начальник отдела организации дорожного движения КРТИ Евгений Воробьев.

«На этой неделе мы получили поручение Минтранса РФ проработать вопросы возможностей и условий введения зон ограничения для движения неэкологического транспорта. Мы предлагаем рассмотреть возможность организации этой зоны в центральных районах города», — цитирует его ТАСС.

В частности, обсуждается закрытие въезда для экологически проблемного транспорта в пределы Василеостровского, Петроградского, Центрального и Адмиралтейского районов города.

29 января стало известно, что зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов (от нулевого до третьего класса) могут появиться в Москве. С инициативой выступил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Идею поддержали городские власти.

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