Песков прокомментировал ситуацию с экологией в городе Сибай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 14 февраля, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в башкирском городе Сибай, где был зафиксирован повышенный уровень концентрации вредных веществ.

«Сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос журналистов, известно ли президентской администрации о том, что глава Сибая допустил оскорбление в адрес пожаловавшихся на ситуацию в городе, Песков ответил, что Кремль не в курсе этой истории.

«Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно приветствовать подобное высказывание», — резюмировал он.

21 января в Сибае было проведено исследование воздуха. Замеры показали, что уровень диоксида серы повысился в 19 раз. Массовые жалобы на загазованность стали поступать от местных жителей в середине декабря 2018 года.