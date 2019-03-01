Российские лыжники заработали серебро на ЧМ в Австрии

Мужская сборная РФ по лыжным гонкам завоевала серебряные медали в эстафете 4х10 км на чемпионате мира в Австрии. Об этом пишет НСН.

Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов отстали на 38,8 с от победителей из Норвегии — Эмиля Иверсена, Мартина Йонсруда Сундбю, Шура Рёте и Йоханнеса Клебо. Третьей финишировала сборная Франции — Адриен Бакшайдер, Морис Манифика, Клеман Парисс и Ришар Жюве, отстав от норвежцев на 1 мин и 1,01 с, пишет RT.

«Лыжники России вторые! Молодцы! Но хотелось большего! Чемпионы вновь норвежцы!» — приводит «Спорт-Экспресс» слова комментатора Дмитрия Губерниева, которые тот опубликовал на своей странице в Instagram.

28 февраля российские лыжницы заработали в Австрии бронзу в эстафете 4×5 км.

Для мужской сборной России по лыжным гонкам серебро стало уже седьмой наградой на этом чемпионате мира. Соревнования в австрийском Зеефельде продлятся до 3 марта. Первые два этапа эстафеты спортсмены бежали классическим ходом, третий и четвертый — коньковым.

27 февраля сообщалось, что пять профессиональных спортсменов и еще четыре человека были задержаны в ходе допинговых рейдов в Германии и Австрии на ЧМ.