Эстонских лыжников отпустили из-под стражи в Австрии

Эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу отпущены из-под стражи в Австрии.

Как сообщил генеральный секретарь Эстонского союза лыжного спорта Тыну Сейл порталу ERR, в ближайшее время спортсменов доставят в коммуну Зеефельд. «Оба парня сказали мне, что это допинговая история», — прокомментировал ситуацию изданию Postimees главный тренер сборной Эстонии Анти Саарепуу.

27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Как заявил представитель австрийской полиции, оперативные действия были нацелены на «допинговую сеть, действующую по всему миру».

Федеральное управление уголовной полиции задержало пять спортсменов — двух эстонцев, австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауф, а также Алексея Полторанина из Казахстана. 28 февраля Хауке, Бальдауф и Полторанин признались в применении кровяного допинга и были отпущены.

Позже прокуратура Мюнхена арестовала четырех граждан Германии по делу о допинге в ФРГ и Австрии. Отмечалось, что среди арестованных нет спортсменов, задержаны врач и его сообщники.

Согласно австрийскому законодательству, применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.

В середине декабря прошлого года австрийские правоохранители предъявили обвинения членам сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году.

Полиция посетила национальную команду, которая приехала в республику для выступления на этапе Кубка мира (13–16 декабря 2018 года), и допросила ряд спортсменов, а также специалистов сборной РФ. В отношении атлетов было начато расследование.