Финский тренер Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу

Пост главного тренера мужской сборной России по волейболу занял финский специалист Туомас Саммельвуо. Об этом 1 марта сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Могу сказать, что вчера был экспертный совет, где были представлены программы четырех тренеров: Лоренцо Бернарди, Слободан Ковач, Александр Климкин и Саммельвуо. Были длинные дебаты, и на президиум у нас вышли Климкин и Саммельвуо. Большинством голосов назначен Туомас», — цитирует Шевченко агентство «РИА Новости».

Отмечается, что новый 43-летний тренер свободно говорит на русском языке, является тренером кемеровского «Кузбасса», который при нем добился своих лучших результатов в чемпионате России, заняв четвертое место в сезоне-2017/18. Также клуб выиграл серебро в Кубке России. Сейчас тренер будет совмещать две должности.

Отмечается, что в состав штаба Саммельвуо войдут российские специалисты, «которые еще недавно сами были игроками».

Шевченко также рассказал, что финн подал документы на получение российского гражданства.