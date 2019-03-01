Студентка МАИ напала с ножом на жильцов общежития в Москве

Студентка Московского авиационного университета (МАИ) ранила ножом жильцов университетского общежития, сообщает в пятницу, 1 марта, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ночью 28 февраля поступила информация, что по общежитию МАИ на севере Москвы с ножом бегает девушка. Второкурсница находилась в психически неуравновешенном состоянии», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на лестничной клетке девушка встретила первокурсника, попросила у него закурить и, получив отказ, «нанесла ему незначительный порез на руке». Потом она порезала руку другому встретившемуся ей студенту. Затем, по словам источника, девушка вернулась к себе в комнату, где попыталась покончить с собой.

Собеседник агентства добавил, что наряд скорой психиатрической помощи доставил студентку в больницу. Он отметил, что пострадавшие молодые люди не стали писать заявления.

Ранее 22 февраля сообщалось, что неизвестный с ножом напал на сотрудников службы безопасности столичного метрополитена на станции «Текстильщики». Один из охранников был госпитализирован с ножевым ранением.