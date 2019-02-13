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В Петербурге мать напала с ножом на знакомую после удаления из чата детсада

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Петербурге между двумя женщинами, которые водят своих детей в один детсад, произошел конфликт. Закончился он тем, что одна женщина ударила ножом свою оппонентку из-за того, что та удалила ее из общего чата в WhatsApp. Пострадавшая была доставлена в Мариинскую больницу.

«Эта барышня приехала из Донецка. К нам в группу попала не так давно и сразу начала всем рассказывать, какая она бедная-несчастная и просить, чтобы ей помогли», — рассказала пострадавшая Анастасия Михайлова журналистам «Пятого канала».

Она пояснила, что родительница начала звонить участницам чата и просить деньги. При этом женщина регулярно пользовалась услугами такси, а ее ребенок ни в чем не нуждался. По словам родительницы, когда все устали отвечать на бесконечные просьбы, они попросили удалить женщину из группы. Это сильно обидело последнюю, и она стала угрожать администратору чата, а позже перешла от слов к делу. 

«5 февраля я, как обычно, в 9:20 утра привела сына и в предбаннике детского сада столкнулась с этой женщиной. У нас началась потасовка, мы стали толкаться, и тут она ударила меня в лоб ножом», — вспомнила пострадавшая. 

Она отметила, что на помощь ей пришла девушка, услышавшая крики, а сама нападавшая благополучно удалилась. По данным журналистов, уголовное дело пока не заведено, полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В мае 2018 года жители Шадринского района Курганской области пытались добиться увольнения заведующей детским садом после того, как женщина подралась с одним из родителей. Сообщалось, что заведующая постоянно грубит и «выживает» детей.

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