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Заведующую детсадом в Зауралье требуют уволить за драку с родителями

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Жители Шадринского района Курганской области хотят через правозащитников добиться увольнения заведующей детским садом. Руководитель учреждения подралась с одним из родителей.

Женщина собиралась пожаловаться на воспитателей из-за того, что за ее сыном не приглядели, и он испачкал штаны. Между родительницей и заведующей завязался словесный конфликт, после которого, со слов потерпевшей, руководительница детского сада вцепилась ей в волосы. Ситуация переросла в драку.

Обеим женщинам полиция выдала протоколы о мелком хулиганстве. Теперь родители пытаются добиться увольнения заведующей. Они обратились к правозащитникам и намерены составить полное описание ситуации в детском саду. Активисты утверждают, что сама заведующая постоянно грубит и «выживает» детей, а повар приходил на работу в пьяном состоянии, пишет ИА «Ура.ру».

В отделе образования Шадринского района уточнили, что никаких документов по поводу ситуации не видели, однако готовы провести проверку.

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