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Сотрудника полиции ударили ножом на северо-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Несколько человек избили и ударили ножом полицейского на северо-востоке Москвы.

Как передает агентство «Москва», инцидент произошел, когда мужчина в свободное от службы время возвращался домой. По дороге он сделал замечание компании. В ответ несколько человек напали на сотрудника МВД и нанесли ему ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован, злоумышленников разыскивает полиция.

22 февраля неизвестный с ножом напал на сотрудников службы безопасности столичного метрополитена. 

Злоумышленник без билета зашел в метро на станции «Текстильщики», возле входа в вагон к нему подошли контролеры и попросили предъявить документы и проездной. Мужчина вырвался и забежал в вагон, где ранил ножом одного из стражей порядка.

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