Сотрудника полиции ударили ножом на северо-востоке Москвы

Несколько человек избили и ударили ножом полицейского на северо-востоке Москвы.

Как передает агентство «Москва», инцидент произошел, когда мужчина в свободное от службы время возвращался домой. По дороге он сделал замечание компании. В ответ несколько человек напали на сотрудника МВД и нанесли ему ножевое ранение.

Пострадавший был госпитализирован, злоумышленников разыскивает полиция.

22 февраля неизвестный с ножом напал на сотрудников службы безопасности столичного метрополитена.

Злоумышленник без билета зашел в метро на станции «Текстильщики», возле входа в вагон к нему подошли контролеры и попросили предъявить документы и проездной. Мужчина вырвался и забежал в вагон, где ранил ножом одного из стражей порядка.