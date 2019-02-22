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Безбилетник ранил ножом охранника в московском метро

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Фото: Depositphotos
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Неизвестный с ножом напал на сотрудников службы безопасности столичного метрополитена днем в пятницу, 22 февраля. Злоумышленник без билета зашел в метро на станции «Текстильщики», возле входа в вагон к нему подошли контролеры и попросили предъявить документы и проездной. Мужчина попытался вырваться и скрыться в вагоне, однако сотрудники службы безопасности задержали его.

Охранники решили сдать нарушителя порядка в полицию на станции «Кузьминки», но по прибытии поезда на платформу тот ударил одного стража порядка головой о стену, а второго ранил ножом, пишет телеграмм-канал Baza.

С места происшествия нарушитель скрылся. C ножевым ранением госпитализирован 63-летний охранник Юрий Валиев. Второй пострадавший получил травму головы. Полиция ведет поиски нападавшего.

19 января в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии ножевые ранения получили пассажиры метро. МВД России показало кадры задержания подозреваемого, он арестован.

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