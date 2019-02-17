Движение на участке фиолетовой ветки приостановили из-за инцидента с пассажиром

Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена было временно приостановлено из-за падения пассажира под поезд. Об этом 17 февраля проинформировала пресс-служба столичной подземки.

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте метрополитена.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Менее чем через 15 минут представители подземки сообщили, что движение на участке удалось восстановить, сейчас оно вводится в график.

Ранее в воскресенье пассажир метро упал под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.