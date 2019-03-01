Прораб погиб на стройке из-за упавшего на него поддона в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на стройке погиб 45-летний прораб. На мужчину упал поддон весом 25 кг. Расследованием занимается государственная инспекция труда региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 6 февраля на стройплощадке на Анкудиновском шоссе, д. 11а. Рабочие проводили сантехнические монтажные работы в строящемся многоэтажном доме, когда на прораба с верхнего этажа упал поддон весом 25 кг, пишет ИА «НьюсНН».

Было установлено, что около места происшествия не была выставлено знаков или ограждений. Люди, которые предупреждали бы окружающих об опасности падения предметов сверху, также отсутствовали.

По факту произошедшего организована внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда, проводится расследование.