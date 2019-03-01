Прямой эфир

Прораб погиб на стройке из-за упавшего на него поддона в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде на стройке погиб 45-летний прораб. На мужчину упал поддон весом 25 кг. Расследованием занимается государственная инспекция труда региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 6 февраля на стройплощадке на Анкудиновском шоссе, д. 11а. Рабочие проводили сантехнические монтажные работы в строящемся многоэтажном доме, когда на прораба с верхнего этажа упал поддон весом 25 кг, пишет ИА «НьюсНН».

Было установлено, что около места происшествия не была выставлено знаков или ограждений. Люди, которые предупреждали бы окружающих об опасности падения предметов сверху, также отсутствовали.

По факту произошедшего организована внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда, проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили по факту обрушения стены на рабочего в Самаре
Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Новосибирске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017