Уголовное дело возбудили по факту обрушения стены на рабочего в Самаре

Рабочий серьезно пострадал при обрушении стены во время демонтажа в Самаре. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, работы проводились в ноябре 2018 года. Строительная компания производила демонтаж несущей стены здания на улице Урицкого. Во время работ произошло обрушение кирпичного короба, в результате чего рабочий получил серьезные травмы. Вред здоровью мужчины оценен как тяжкий, сообщает НИА «Самара».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Прокуратура поддержала решение следственного комитета.