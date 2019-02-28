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Уголовное дело возбудили по факту обрушения стены на рабочего в Самаре

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Рабочий серьезно пострадал при обрушении стены во время демонтажа в Самаре. Возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, работы проводились в ноябре 2018 года. Строительная компания производила демонтаж несущей стены здания на улице Урицкого. Во время работ произошло обрушение кирпичного короба, в результате чего рабочий получил серьезные травмы. Вред здоровью мужчины оценен как тяжкий, сообщает НИА «Самара».

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Прокуратура поддержала решение следственного комитета.

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