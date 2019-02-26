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Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Новосибирске

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Мужчина погиб при падении в шахту лифта на стройке в Новосибирске. Проверку проводит следственный комитет.

По данным правоохранительных органов, в строящемся здании на улице Победы произошел обрыв троса грузовой платформы, на которой строительные материалы перемещали между этажами. В этот момент на платформе находился рабочий 1986 года рождения. При падении он сильно ударился и получил смертельные травмы, сообщает vn.ru.

Тело погибшего из шахты извлекли спасатели. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области 32-летний мужчина погиб при уборке снега с крыши. Его завалило снежной лавиной, рабочий скончался от удушья.

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