Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове

В Пскове произошел пожар в однокомнатной квартире в пятиэтажном доме. Погибла пожилая женщина, еще один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в субботу вечером, 23 февраля, в пятиэтажном доме по переулку Машиниста. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из огня трех человек, еще 19, в том числе трое детей, были эвакуированы, пишет «Псковское агентство информации».

В результате пожара погибла 72-летняя женщина, тело которой было обнаружено в квартире без признаков жизни. Квартира выгорела полностью, также был закопчен первый этаж дома. Также пострадал 66-летний хозяин дома — он был госпитализирован с отравлением угарным газом.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства аварии устанавливаются.