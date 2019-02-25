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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове

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В Пскове произошел пожар в однокомнатной квартире в пятиэтажном доме. Погибла пожилая женщина, еще один человек был госпитализирован с отравлением угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в субботу вечером, 23 февраля, в пятиэтажном доме по переулку Машиниста. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из огня трех человек, еще 19, в том числе трое детей, были эвакуированы, пишет «Псковское агентство информации».

В результате пожара погибла 72-летняя женщина, тело которой было обнаружено в квартире без признаков жизни. Квартира выгорела полностью, также был закопчен первый этаж дома. Также пострадал 66-летний хозяин дома — он был госпитализирован с отравлением угарным газом.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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