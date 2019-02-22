Около 200 человек эвакуировали из горящей станции переливания крови в Иркутске

В Иркутске горело здание станции переливания крови на улице Байкальской. Спасатели эвакуировали почти 200 человек. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар возник утром в пятницу, 22 февраля. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 200 человек. Выяснилось, что загорелся утеплитель с обратной стороны фасада. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По сообщению пресс-службы, погибших и пострадавших в ходе инцидента нет. Тушение возгорания заняло десять минут. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

20 февраля более 500 человек были эвакуированы из общежития в Иркутске из-за пожара, возникшего в одной из комнат. Один человек госпитализирован с подозрением на отравление угарным газом.