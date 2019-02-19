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Многоэтажный дом подожгли в Иркутской области

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Более 50 человек эвакуированы из многоэтажного дома в Братске (Иркутская область) из-за пожара. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог.

По данным МЧС, возгорание одновременно произошло в двух электрощитах, а также в мусороприемнике на первом этаже. Самостоятельно из дома вышли 50 жильцов, еще восьми жильцам, которые оказались отрезанными от выхода, помощь оказали спасатели. На момент прибытия пожарных подъезд был затянут дымом.

На ликвидацию возгорания ушло пять минут, сообщает ИА IrkutskMedia. Около часа потребовалось для устранения последствий пожара. После проветривания помещений все жильцы вернулись в свои квартиры.

По данным полиции, предполагаемый виновник происшествия задержан.

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